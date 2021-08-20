Еще 402 человека заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается рост числа заболевших коронавирусом. За сутки опасной инфекцией заразились еще 402 человека. Всего, с весны 2020 года в Приангарье COVID-19 заболели 93 795 сибиряков. На данный момент госпитализировано 2 872 пациента. Такие данные 20 августа привел оперативный штаб.

Увы, все становится все больше жертв коронавируса. За сутки от ковида умерли 19 заболевших. Всего в регионе 4 378 жертв инфекции. Еще 412 скончались от заболеваний, не связанных с COVID-19.

Есть и приятные новости. За сутки коронавирус победили 379 инфицированных. Всего, выздоровели 79 434 человека.

Медики по-прежнему советуют жителям Приангарья носить маски в общественных местах.

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