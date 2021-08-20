Иркутская область стала лидером в Сибири по числу нелегальных финансовых компаний

Иркутская область стала лидером по числу нелегальных финансовых компаний. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за 2020 и первое полугодие 2021 года нашли 44 финансовых нелегалов. В основном это черные кредиторы, незаконно выдающие людям потребительские займы. Об этом сообщили в пресс-службе СГУ Центрального банка России.

- При этом треть всех черных кредиторов — это комиссионные магазины, которые работают под вывесками ломбардов, - рассказали специалисты.

За первое полугодие 2021 года в Сибири выявили 61 нелегальную финансовую организацию. Из них 59 черных кредиторов и 2 финансовые пирамиды. Это на четверть больше по сравнению с прошлым годом.

Тенденцией текущего года стало то, что незаконные комиссионные магазины начали работать по договорам купли-продажи. Это значит, что они получают право в любое время продать заложенное людьми имущество.

Перед тем, как идти в финансовую компанию, нужно убедиться в ее законности с помощью сайта Банка России, где есть список легальных и нелегальных организаций. Также распознать черных кредиторов можно по маркировке в поисковых системах Яндекс и Mail.ru. Сайты законных компаний отмечаются в поисковиках синим кружком с галочкой и надписью «ЦБ РФ».

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