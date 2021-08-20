На острове Огой на Байкале запретили строительство сувенирного магазина Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из публикаций в СМИ сотрудникам природоохранной прокуратуры стало известно, что на острове Огой на Байкале ведется незаконное строительство магазина сувениров. Информация была проверена и подтверждена. Об этом сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

- Прокуратурой установлено, что объект торговли обладает признаками самовольной постройки, располагается на земельном участке, который не поставлен на кадастровый учет, не предоставлялся владельцу строения в установленном порядке, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура потребовала от Прибайкальского национального парка устранить нарушения на острове Огой. Директору ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» внесено представление за ненадлежащий контроль особо охраняемой природной территории.

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Прокуратура потребовала от дирекции Прибайкальского национального парка устранить нарушения законодательства, допускаемые на острове Огой на Байкале.