Две жительницы Усолья отсудили у продавцов массажных накидок больше 450 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В суд обратились две жительницы Усолья-Сибирского. Женщинам продали вибромассажные накидки за 169 тысяч рублей в первом случае и 131 500 рублей во втором. Также покупательницам в подарок полагался комплект из одеяла, двух подушек, ручного массажера и увлажнителя воздуха. Оба истца оформили кредиты, чтобы расплатиться за товар. Позже они узнали, что подобные накидки стоят в магазинах около 10-15 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Усольского городского суда.

- Одна из женщин рассказала в суде, что сама не поняла, как приобрела товар и уже дома осознала, что он ей совершенно не нужен, тем более за такую цену. Кроме того ей , как и первой покупательнице, не была представлена полная информация о товаре, его характеристиках и противопоказаниях при использовании, не было времени изучить договор, ее все время торопили. Коробку она даже не распаковывала и товаром не пользовалась. Через 2 дня направила ответчику требование о расторжении договора, однако ей в этом было отказано, - рассказали в ведомстве.

На судебные заседания представители компаний-ответчиков не явились.

Согласно пунктам 1, 3 статьи 495 Гражданского кодекса России продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже. В противном случае, клиент вправе потребовать возврат потраченных денег.

Таким образом, суд потребовал ответчиков возместить женщинам убытки и компенсацию морального вреда. Общая сумма, взысканная в пользу первого истца составила 198 тысяч рублей, в пользу второго - 270 тысяч 675 рублей.

Кроме того, с каждого ответчика суд взыскал государственную пошлину - 5049 рублей и 3780 рублей с обеих фирм.

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