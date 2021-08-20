Клещи покусали 9403 человека с начала сезона в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала сезона активности клещей в Иркутской области от их укусов пострадали 9403 человека. Из них с подозрением на клещевой энцефалит отправили в больницу 23 человека, 15 пострадавших с подозрением на боррелиоз и 8 на клещевой риккетсиоз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

- Случаи клещевого энцефалита лабораторно подтвердились у 9 человек, боррелиоз - также у 9 человек, клещевой риккетриоз – 7, - рассказали подробности в ведомстве.

В этом году в лаборатории исследовали 5246 клещей на инфекции. 46 из них оказались заражены клещевым энцефалитом, 1398 заражены боррелиозом. И еще 400 клещей с другими клещевыми инфекциями.

Сотрудники Роспотребнадзора предупреждают о высоких рисках быть укушенным клещами во время отдыха на природе. Необходимо использовать защитные средства от клещей, регулярно осматривать себя и других и избегать зарослей травы. В случае укуса необходимо сразу обратиться к врачу.

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