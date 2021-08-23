Новые люди предлагают заморозить цены на бензин, временно снизив НДПИ

Сторонники «Новых Людей» собирают подписи жителей Иркутской области за «заморозку» цены на бензин.

Федеральная и региональная власти уверяют, что рост бензиновых цен вызван снижением производства топлива в России и выгодной конъюнктурой внешнего рынка. «Новые Люди» предлагают защитить потребителей топлива в России государственными мерами.

— На стоимость топлива влияют налоги: на добычу полезных ископаемых (НДПИ), добавленную стоимость (НДС) и акцизы (налог на товары широкого потребления), — объясняет Георгий АРАПОВ, секретарь совета областного отделения партии «Новые люди».

Новые Люди предлагают снизить ставки НДПИ или возвращать часть платежей производителю бензина, если он продаёт его на внутреннем рынке. Это повысит выгоду внутренних продаж бензина и «заморозит» цены на ближайшие годы.

— Цены на бензин портят жизнь не только автомобилистам. Увеличивается «транспортная составляющая» во всех товарах и услугах. В итоге люди тратят больше денег, ощутимо беднеют, — объясняет Георгий АРАПОВ.

Для того, чтобы обращение было услышано, 250 сторонников «Новых Людей» собирают подписи жителей Иркутской области — активнее всех включилось в работу включилось Усолье-Сибирское, там собрано больше всего голосов поддержки.

С начала 2021 Иркутская область лидирует в рейтинге топливных цен в регионах Сибирского федерального округа. АИ-95 здесь подорожал на 6%, АИ-92 на 5%. Партия продолжает сбор подписей, в сентябре обращение передадут региональной и федеральной властям.