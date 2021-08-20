Больше трех тонн сена загорелось в Черемховском районе из-за игр детей с зажигалкой Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Черемховском районе в селе Бельск из-за детских игр с огнем загорелось больше трех тонн сена. После обращения очевидцев в дежурную часть на место выехали полиция и спасатели МЧС. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейским удалось установить личности предполагаемых поджигателей. Как выяснили полицейские, 9-летние мальчики играли с зажигалкой. Когда произошло возгорание сухой растительности один из них, испугавшись, убежал домой. В результате инцидента, огнем уничтожены 8 тюков сена, - рассказали в ведомстве.

Предварительно ущерб составил около 25 тысяч рублей. Полиция проводит проверку, по итогам которой будет дана правовая оценка.

С начала года в регионе зафиксировано шесть случаев неосторожного обращения детей с огнем.

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