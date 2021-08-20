Пробки в 9 баллов образовались в Иркутске вечером, 20 августа. Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

Не получится вернуться быстро домой у некоторых иркутских автомобилистов, пятничным вечером, 20 августа. В городе вновь огромные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 18.30, в Иркутске заторы в 9 баллов.

Рассказываем, где движение затруднено больше всего. Как обычно, это многострадальная улица Трактовая. Также заторы на улицах Маяковского, Сурнова, Ангарская, Ленина, Кожова, Седова, 3 Июля, Марата, Карла Маркса, Рабочая, Тимирязева, Партизанской, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Декабрьских Событий, бульвар Гагарина, Баррикад, Сергеева, Академическая, Кая, Олега Кошевого, Урожайная, Рабочего Штаба, на Иннокентьевском мосту.

Автомобилистам лучше заранее выбирать пути объезда, чтобы не попасть в затор.

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