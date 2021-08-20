Сплошные проверки на дорогах Иркутской области проведут инспекторы ГИБДД в выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 и 22 августа в Иркутской области пройдет рейд. Инспекторы ГИБДД проведут сплошные проверки транспорта, чтобы выявить водителей, которые игнорируют использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- За 7 месяцев сотрудниками ГИБДД выявлено 34919 нарушений правил использования ремней безопасности и 5616 нарушений правил перевозки детей, - рассказали в ведомстве.

Напомним, за игнорирование ремня безопасности предусмотрен штраф - 1000 рублей. В случае неиспользования детского кресла - 3000 рублей.

С начала года в регионе произошло 129 ДТП с участием не пристегнутых водителей и пассажиров. В результате 63 человека погибли, в том числе 5 детей и 193 получили травмы. Таким образом, пренебрежение ремнем безопасности водителем или пассажиром увеличивает вероятность гибели в 8 раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Братска оштрафовали на 80 тысяч рублей за попытку дать взятку инспектору ГИБДД. Мужчина хотел избежать наказания за пьяную езду. (подробности)

Водителя Toyota Land Cruiser, который объехал пробки по "встречке", оштрафовали в Братске. Видео с нарушителем выложили в один из интернет-пабликов. (подробности)

Таким образом, в случае неприменения ремней безопасности водителем или пассажиром, вероятность гибели возрастает практически в 8 раз, тогда как при их использовании возможность избежать травм в автоаварии увеличивается в 3,5 раза.