Проезд в районе Ушаковского рынка в Иркутске будет запрещен с 25 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты Иркутска! Проезд в районе Ушаковского рынка в Иркутске будет временно запрещен с 25 августа. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В связи с проведением плановых работ по перекладке кабельной линии в районе дома № 22а по улице Октябрьской революции, - рассказали в ведомстве.

Работы будут закончены к концу сентября. Проезд в районе Ушаковского рынка будет открыт 30 сентября.

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