Флешмоб в честь Дня флага пройдет возле памятника Александру III в Иркутске. Фото: Леонид Миронов

22 августа в Иркутске в честь Дня Государственного флага России пройдет танцевальный флешмоб. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Организаторы разместили в сети Интернет видеоклип и предлагают иркутянам принять участие во флешмобе: запомнить слова песни или несколько танцевальных движений из этого ролика, спеть отрывок или показать движения волонтерам в белых футболках с логотипом «360», которые будут находиться возле памятника Александру III, - рассказали в ведомстве.

У иркутян будет два дня, чтобы поучаствовать в мероприятии - 21 и 22 августа. Волонтеры будут работать с 16.00 до 19.00 находиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Администрация Иркутска подала в суд на подрядчика, который выполнял ремонт на улице Баумана. Компания не устранила замечания и нарушила гарантийные обязательства. (подробности)

Сплошные проверки на дорогах Иркутской области проведут инспекторы ГИБДД в выходные. Водителей региона будут штрафовать за игнорирование ремня безопасности и детских кресел. (подробности)