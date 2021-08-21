Погода на 21 августа в Иркутске: ждать ли дождя Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После дождливой рабочей недели, жители Иркутска ждут теплые выходные. Но, судя по всему, солнце в ближайшие дни ждать не стоит. Прогноз синоптиков не радужный. В субботу, 21 августа в Иркутске обещают небольшой дождь. Ветер подует северо-западный 5-10 м/с с порывами до 15-17 м/с. Столбик термометра покажет +17, +19 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, в Тулунском, Чунском районах, в горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья кратковременные, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, утром туман. Ветер подует западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура +15,+20 градусов, при облачной погоде +8,+13, в северных, верхнеленских районах +19,+24, при облачной погоде +13,+18.