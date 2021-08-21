Еще 399 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области увеличивается число заболевших коронавирусом. За сутки опасной инфекцией заразились еще 399 человек. Всего, с весны 2020 года в Приангарье COVID-19 заболели 94 194 сибиряка. На данный момент госпитализировано 2 742 пациента. Таковы данные оперативного штаба на субботу, 21 августа.

Увы, растет и число жертв коронавируса. За сутки от ковида умерли 19 заболевших. Всего в регионе 4 397 жертв инфекции. Еще 412 скончались от заболеваний, не связанных с COVID-19.

Что касается приятных новостей, то за сутки коронавирус победили еще 426 зараженных Всего, за полтора года выздоровели 79 860 человек.

Чтобы обезопасить себя и не подхватить инфекцию, медики по-прежнему советуют жителям Иркутской области носить маски в общественных местах.

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