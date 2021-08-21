19 человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Приангарье продолжается рост не только заболевших коронавирусом, но и жертв опасной инфекции. За сутки от COVID-19 умерли еще 19 зараженных. Всего, с весны 2020 года в регионе от ковида скончались 4 397 человек. Еще 412 скончались от заболеваний, не связанных с COVID-19. Такие данные 21 августа привел оперштаб.

Что касается заразившихся, то за сутки коронавирусом заболели еще 399 человек. За полтора года число зараженных выросло до 94 194. Госпитализировано 2 742 пациента.

Есть и приятные новости. За сутки коронавирус победили еще 426 зараженных. Всего, за полтора года выздоровели 79 860 человек.

Медики еще раз напоминают жителям Иркутской области носить маски в общественных местах. Это поможет обезопасить себя от коронавируса.

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