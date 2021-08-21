За сведения о сбежавших из психдиспансера в Бурятии заключенных обещано вознаграждение. Фото: Виктория МИНАЕВА

Двоих бежавших из психиатрического диспансера в Новой Бряни удалось задержать на выходе из поселка. А вот еще пятеро заключенных, сбежавших из психдиспансера в Бурятии 21 августа около полудня, до сих пор в розыске. Более того, в 8 районах республики и городе Улан-Удэ объявлен план "Сирена" для поиска особо опасных преступников, осужденных по серьезным статьям. А за сведения о них обещали денежное вознаграждение.

-За значимую информацию, способствующую задержанию беглецов, объявлено вознаграждение, - отмечают силовики. Но сумму выплаты не уточняют.

По факту побега СУ СК по Бурятии проводит доследственную проверку. На месте работает руководство МВД и Минздрава Бурятии, задействованы силы специальных подразделений. Известно также, что большая часть сбежавших - жители Курумканского района республики.

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