Еще один заключенный, сбежавший из психдиспансера в Бурятии, задержан. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Список разыскиваемых заключенных, сбежавших из психдиспансера в Бурятии, снова уменьшился. Теперь в нем четыре человека. Троих задержали - двух практически сразу, на выходе из села Новая Брянь, где находится больница, в которой также находятся около 60 осужденных на принудительное лечение. И одного - спустя несколько часов.

Напомним семеро заключенных "ушли в побег" в 13.30. после того, как в отдельном блоке, где содержатся осужденные, начались массовые беспорядки. Вполне вероятно, что кто-то из них мог их спровоцировать, в этом предстоит разобраться следствию. На месте сейчас работает руководство МВД и Минздрава республики, следователи. Объявлен план "Сирена", он введен в семи районах республики и самом городе Улан-Удэ. Следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка.

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