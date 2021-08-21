Видео розыска сбежавших из психдиспансера в Бурятии заключенных появилось в сети. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Побег семерых заключенных из психдиспансера в Бурятии держал жителей республики в напряжении весь день 21 августа. Ведь бежали приговоренные судом за серьезные преступления, которых направили на принудительное лечение. Они ушли в побег во время беспорядков, устроенных другими пациентами этого отделения. Кем это было спровоцировано и почему случилось? На эти вопросы предстоит ответить СКР по Бурятии.

Пока же известно, что, быстро выломав решетки на окнах, эти семеро выбили окна, спустились вниз со второго этажа на простынях и дали деру. Двоих нашли достаточно быстро, еще одного спустя несколько часов. А четверых самых отъявленных, видимо, все-таки имевших план, как прорваться, поймали уже километрах в двадцати от села Новая Брянь. На видео сотрудники ГУ МВД засняли объяснения самих арестантов, которые отвечали на один и тот же вопрос - "Как бежали?"

-Я бежал на свободу, через окно! Решил убежать, по стене спустился! , - рассказывают они.

-Отломали решетку по-быстрому, спустились и убежали...

Впрочем, смотрите видео розыска сбежавших из психдиспансера в Бурятии заключенных и сами все поймете.

- Уже спустя шесть часов при активном содействии общественности сотрудниками полиции и Росгвардии все разыскиваемые задержаны, - сообщают в ГУ МВД Бурятии. - По уточненной информации, злоумышленники были настроены агрессивно. При задержании трое пытались оказать сопротивление. Пострадавших нет.

В розыске помогали и общественники, в том числе и молодые люди. МВД по Республике Бурятия благодарит их. Все, кто помогал поймать беглецов, получат награды.

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