Еще 363 жителя Иркутской области справились с диагнозом COVID-19 за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

22 августа в Иркутской области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 395 жителей. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 94 589. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За сутки 61 человек выздоровели и закончили лечение, выписавшись из больниц. 2681 пациент все еще продолжает бороться с вирусом в стенах медучреждений области, - рассказали в ведомстве.

Еще 363 человека, больных коронавирусом, справились с болезнью. Так, общее количество возросло до 80 223. К сожалению, были и летальные случаи - за сутки от COVID-19 умерло 18 пациентов, в общем - 4415. От иных заболеваний, не связанных с коронавирусом, умерло 413 человек.

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