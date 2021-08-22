Последствия ливня устраняют в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Сильный ливень обрушился на Иркутск. На нескольких улицах работают машины для откачки воды с проезжей части. Это улицы Карла Маркса, Октябрьской революции, Дзержинского, Сарафановская, Ленская, Марии Цукановой. Также рабочие прочищают дождеприемные колодцы, решетки, системы ливневой канализации и прочих стоков от засоров. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Задействована специализированная техника: мотопомпы, илососы и другое. Единственный случай, когда дождевая вода повлияла на грунтовую – на улице Розы Люксембург. Подтопило подвал здания, управляющая компания уже занимается устранением, - рассказали в ведомстве.

В Свердловском округе, чтобы вода не скапливалась на проезжей части, на объездной дороге Первомайский – Университетский были прочищены водоотводные лотки. Засоры устранены в Пади Долгой со стороны микрорайона Первомайский. На Левом берегу реки Каи перекрыт размытый участок автодороги. Ливневые стоки рабочие прочищают на улице 30 Дивизии.

В случае необходимости мотопомпы будут отправлены на улицы Партизанская, Софьи Перовской, Баррикад и Ушаковскую. В плановом порядке прочищены колодцы и решетки от ила и грязи на улицах Нижняя Набережная, бульвар Гагарина, Урожайная.

Жалоб в диспетчерскую службу от жителей города, касающихся последствий ливня, не поступало.

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