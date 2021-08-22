Женщина покусала и поцарапала полицейского в детской поликлинике в Иркутске Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Иркутске 44-летняя женщина обвиняется в нападении на сотрудника полиции. Возбуждено уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти", а также "Оскорбление представителя власти". Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, 11 августа подозреваемая находилась в детской поликлинике № 1 Иркутска со своей 2-х летней дочерью. В какой-то момент в очереди между двумя женщинами произошел конфликт. Спустя некоторое время на место прибыл сотрудник полиции. На законные требования участкового женщина отреагировала неадекватно, высказываясь в его адрес нецензурной бранью. Кроме того, она поцарапала полицейского и укусила за запястье, причинив ему телесные повреждения, - рассказали в ведомстве.

Женщину доставили в следственный отдел для дачи показаний. Проводятся необходимые следственные действия.

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