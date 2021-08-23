Еще 395 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

23 августа в Иркутской области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 395 жителей. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 94 984. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За сутки 38 человек были госпитализированы. 2719 пациентов все еще продолжают бороться с вирусом в больницах области, - рассказали в ведомстве.

Еще 118 человек, больных коронавирусом, справились с болезнью. Так, общее количество выздоровевших возросло до 80 341. К сожалению, были и летальные случаи - за сутки от COVID-19 умерло 19 пациентов, в общем - 4434. От иных заболеваний, не связанных с коронавирусом, умерло 413 человек.

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