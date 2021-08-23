В Иркутской области за сутки потушено два лесных пожара. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области за сутки удалось потушить два лесных пожара площадью 4894 гектаров. Тайга горела в Катангском районе. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В тушении лесных пожаров 22 августа принимали участие 444 пожарных, 120 работников лесопожарных станций, пять мобилизованных граждан и 14 единиц техники, - рассказали в пресс-службе правительства.

В регионе продолжают контролировать ситуацию с распространением огня в тайге. Так, горит лес на площади 15 и 12 гектаров в Усть-Кутском районе. Также осталось четыре зарегистрированных пожара на общей площади 71 269 гектаров и девять вновь обнаруженных на площади 26865 гектаров в Катангском районе.

Территорию, где может гореть лес, облетает легкомоторный самолет и три Ан-2. Переброской пожарных десантников занимались два вертолета Ми-8.