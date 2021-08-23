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Происшествия23 августа 2021 9:54

Три человека погибли в ДТП в Иркутской области за неделю

Всего на дорогах области произошло 49 аварий
Анастасия КУРЕНОВА
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Три человека погибли в ДТП в Иркутской области за неделю

Три человека погибли в ДТП в Иркутской области за неделю

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

За прошлую неделю с 16 по 22 августа в Иркутской области произошло 49 дорожных происшествий. В этих авариях три человека погибли, 71 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- Среди причин дорожных происшествий на первом месте находится нарушение водителями правил на проезжей части. Затем следует несоблюдение последовательности проезда. На третьем месте – неправильный выбор дистанции, - сообщает ведомство.

За неделю произошло семь аварий, в которых водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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