29-летний мужчина зарезал свою девушку ножом из ревности в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нукутском районе 29-летний мужчина обвиняется в убийстве. Вечером 21 августа в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Татхал-Онгой подозреваемый напал на свою сожительницу. На месте происшествия было обнаружено тело 25-летней девушки. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следователями СК и сотрудниками полиции был задержан 29-летний мужчина. Находясь в состоянии опьянения, на почве ревности он нанёс сожительнице ножевые ранения, от которых она скончалась, - рассказали в ведомстве.

Мужчину попыталась успокоить его мать, но в ответ он напал с ножом и на нее, порезав ей голень. 47-летнюю женщину госпитализировали в больницу. Сегодня её жизни и здоровью ничего не угрожает,

Следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенников, которые обманули дочку летчика-испытателя Валерия Чкалова на 23 млн рублей, задержали в Бурятии. Аферистов искали с апреля этого года. (подробности)

Модель, став водителем такси, выследила и поймала виновника страшного ДТП. На глазах иркутянки Алены Мутьевой водитель сбил пешехода и скрылся, а она бросилась в погоню. (подробности)