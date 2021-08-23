В Иркутской области арестован пособник в заказном убийстве предпринимателя Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники СК России продолжают раскрывать преступлений прошлых лет. Так в Иркутской области арестован 53-летний мужчина. Его обвиняют в подстрекательстве и пособничестве в заказном убийстве. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, осенью 2015 года предположительно житель города Братска предложил своему знакомому совершить заказное убийство предпринимателя за крупное денежное вознаграждение. На предложение он согласился и обратился за помощью к товарищу, который в свою очередь подыскал исполнителя. Всего в реализацию преступления было вовлечено не менее 5 человек, - рассказали в ведомстве.

В мае 2016 года предпринимателя убили в подъезде собственного дома.

Тогда полицейским удалось быстро задержать всех участников сговора. Позже суд приговорил их к лишению свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Еще одного пособника следователи СК совместно с сотрудниками полиции задержали накануне в одной из квартир Иркутска.

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