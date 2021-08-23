Житель Иркутской области устроил в своей квартире притон. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском полиция пресекла действия предполагаемого организатора притона. Злоумышленник регулярно с июля по август этого года располагал в своей квартире наркоманов, чтобы те могли принимать запрещенные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Задержанным оказался 34-летний местный житель, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, - рассказали подробности в ведомстве.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».

Отметим, что с начала года раскрыто 17 притонов в Приангарье. Их организаторы привлечены уголовной ответственности.

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