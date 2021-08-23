8-балльные пробки сковали Иркутск вечером 23 августа. Фото: Яндекс.Карты.

Конец рабочего дня - иркутяне торопятся домой, но, увы, снова стоят в заторах. По данным сервиса Яндекс.Карты, областной центр сковали 8-балльные пробки.

Итак, красным цветом на карте помечены улицы Баррикад (по направлению в центр), Баррикад, Рабочая, Чкалова, Франк-Каменецкого, Сурнова, Октябрьской Революции, Декабрьских Событий, Ленина. Там автомобилисты стоят дольше всего. Есть заторы и на других улицах. Придется набраться терпения - ближайший час-полтора, пока все едут с офисов домой, скорее всего, пробки не рассосутся.

Тем временем, в Иркутске продолжается ремонт дорог, тепло- и электросетей, поэтому на некоторых улицах ограничивают проезд. Так, улица Станиславского будет закрыта почти месяц, а движение в районе Ушаковского рынка запретят с 25 августа.