Сломанную вандалами фигуру верблюда вернули в сквер на улице Карла Либкнехта в Иркутске. Фото: МКУ "Городская среда"

В Иркутске на сквер на пересечении улиц Тимирязева и Карла Либкнехта вернулась зеленая топиарная фигура верблюда. Она находилась в ремонте после "нападения" вандалов. Об этом сообщают в официальном аккаунте МКУ Иркутска "Городская среда".

- В ночь на 7 июля топиарная фигура была сломана вандалами, - рассказали в соцсетях.

Также специалисты муниципального предприятия просят жителей не залезать на топиарные фигуры и не расшатывать их, так как это декоративный элемент и не рассчитан на активное взаимодействие с людьми.

Напомним, в ночь на 7 июля в Иркутске сразу в двух общественных местах бушевали вандалы. Помимо сквера на улице Карла Либкнехта сообщение поступило из Лисихинского парка, там от рук неизвестных пострадали лавки и модули для раздельного сбора мусора. Позже администрация пообещала вознаграждение за помощь в поимке виновных в порче городского имущества.

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