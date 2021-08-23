Житель Тулуна едва не разбился, сев за руль мопеда пьяным Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Погонять пьяным на мопеде Racer по улицам родного города решил 38-летний житель Тулуна. Правда, по дороге, мужчина не справился с управлением и перевернулся. С различными травмами нарушителя отвезли в больницу. А полицейские выяснили, что сев за руль пьяным, он допустил не единственное нарушение.

- У него никогда не было водительских прав, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Только он все равно продолжал ездить за рулем мопеда. За это его не раз штрафовали.

Не исключено, что долечивать свои раны мужчина теперь будет за решеткой. Ему грозит до 15 суток ареста и штраф в 30 тысяч рублей.

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