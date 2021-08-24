Ангарчанина приговорили к 160 часам исправительных работ за перестрелку на дороге Фото: Иван ВИСЛОВ

Жителя Ангарска приговорили к 160 часам исправительных работ за перестрелку на дороге. Все произошло в ноябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

- На пересечении улиц Чайковского и Карла Маркса водитель «КАМАЗа» не уступил дорогу Renault Logan, - рассказали в пресс-службе суда. - Водитель иномарки догнал обидчика, взял с собой из машины карабин «Сайга-12-К» и выстрелил травматическим патроном в ногу мужчине.

37-летний мужчина согласился с обвинением и признал свою вину. Мировой судья приговорил его к 160 часам исправительных работ. Осужденный и его адвокат посчитали такое наказание слишком строгим и подали жалобу об его отмене. Но Ангарский городской суд не стал изменять приговор.

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