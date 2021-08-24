Законопроект об индексации социальных выплат в Иркутской области рассмотрят на сессии ЗС

Законопроект об индексации социальных выплат Иркутской области вынесли на сессию Заксобрания.

На сессию Законодательного Собрания Иркутской области внесен законопроект, который регламентирует индексацию социальных выплат. Как пояснил один из авторов инициативы депутат Артем Лобков, необходимость принятия этого закона продиктована изменением Конституции РФ. А именно нормой об обязательной индексации соцвыплат.

Изменения планируется внести в 27 законов, которые регламентируют 31 меру социальной поддержки.

- Для примера: только министерство соцзащиты реализует 24 меры соцподдержки, из них предусмотрена индексация всего 14, на индексацию остальных по предварительным подсчетам понадобится 51 млн рублей, – отметил депутат.

Изменения планируется внести в 27 законов. А проект закона рассмотрят на сессии до начала работы над бюджетом на 2022 год.

Инициаторами законопроекта стала группа депутатов - вице-спикер Кузьма Алдаров, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов, его заместитель Артем Лобков и глава комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова.