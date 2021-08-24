Еще 398 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

24 августа в Иркутской области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 398 жителей. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 95 382 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу по Иркутской области.

- За сутки выписаны из больниц региона 94 пациента, - сообщили в пресс-службе. - Выздоровело 463 человека. Всего в регионе с болезнью справились 80 359 жителя.

К сожалению, есть и летальные случаи - за сутки умерли 17 человек, в общем – 4451. От иных заболеваний, не связанных с COVID-19, за сутки умер 1 человек, всего 414 пациентов.

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