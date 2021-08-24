Нарушителей антиковидных мер в Иркутской области оштрафовали на 420 тысяч рублей. Фото: правительство Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2021 года специалисты правительства региона постоянно проверяли организации на соблюдение антиковидных правил и нашли нарушения на общую сумму штрафов в 420 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Всего с начала года сотрудниками министерства в рамках рейдовых мероприятий было составлено 47 протоколов в отношении 41 юридического лица, индивидуального предпринимателя и шести физических лиц. Судами привлечено к административной ответственности 53 лица, из них 14 в виде штрафа 10 тыс. рублей, 30 тыс. рублей, 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей, - рассказали в ведомстве.

Со второй половины июня, когда ввели усиленные меры по борьбе с коронавирусом были проверены 586 предприятий.

В заведениях общепита нашли больше всего нарушений. Они допускали массовое заполнение зала, несоблюдение масочного режима персоналом и посетителями, отсутствие социальной дистанции и запаса средств индивидуальной защиты, не закрыли танцевальные площадки и дискотеки, а также работали после 23.00.

Четыре развлекательные организации привлечены к ответственности за предоставление услуг во время запрета о приостановке работы.

Отметим, что за время введения ограничений с 2020 года общая сумма штрафов за несоблюдение антиковидных требований составила 1 миллион 304 тысячи рублей.

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