В Иркутской области более 480 тысяч человек полностью вакцинированы от COVID-19

В Иркутской области полностью вакцинированы от COVID-19 более 480 тысяч человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области полностью вакцинированы 480 805 человек. Еще 562 327 жителей привиты первым компонентом. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу по Иркутской области.

- Больше всего вакцинированных в Иркутске, - сообщили в ведомстве. - Здесь полностью вакцинировалось 161 503 человека. На втором месте по вакцинации находится Братск. В этом городе вакцинацию прошли 42 060 человека. В Ангарске это число меньше – 39 487.

Сообщается, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться еще 1 078 442 жителям региона.

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