Выделить деньги на рециркуляторы для школ Иркутской области предложили депутаты ЗС

Депутаты предлагают выделить средства на закупку рециркуляторов в школах.

На рециркуляторы в школах Иркутской области необходимо выделить средства из областного бюджета. И эту возможность депутаты Законодательного Собрания обсудят с региональным правительством. Среди инструментов – выделять муниципальным образованиям на закупку этого оборудования субсидии. Об этом рассказал председатель областного парламента Александр Ведерников по итогам рабочей поездки в Ангарске.

В Ангарске Александр Ведерников посетил школы и оценил их подготовку к новому учебному году в условиях пандемии.

- Самое главное не допустить перехода на дистанционную форму. Поэтому депутаты особое уделяют внимание выполнению в школах санитарно-эпидемиологических требований, - отметил Александр Ведерников.

Спикер поблагодарил родителей школьников, а также предпринимателей, предприятия, которые помогают школам с закупкой рециркуляторов. Вместе с тем, по мнению Александра Ведерникова, основные расходы должны идти из областного бюджета.

- Устанавливать рециркуляторы в школах требуют надзорные органы, поэтому надо рассмотреть возможность выделения муниципалитетам средств из областной казны, - подчеркнул спикер.

Кроме того, председатель ЗС акцентировал вопрос об обучении детей, которые находятся дома на больничном. Школьники в таком случае с помощью цифровых технологий также должны иметь возможность обучаться.