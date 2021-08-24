Суд признал незаконным контракт на ремонт моста в Байкальске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Слюдянского района выявила факт того, что в Байкальске контракт на ремонт моста через реку Харлахта был проведен без конкурентных процедур, ссылаясь на срочность и-за введенного режима ЧС. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Установлено, что договор заключен с единственным поставщиком со ссылкой на режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с подтоплением на территории Байкальского муниципального образования в июле 2019 года. Вместе с этим, закупка проведена спустя 18 месяцев после введения режима ЧС, когда потребность в экстренном и неотложном проведении работ уже отпала и заказчик располагал достаточным времени для подготовки и проведения торгов, - рассказали в ведомстве.

Региональная прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском о признании контракта на ремонт моста в Байкальске незаконным.

Арбитражный суд иск удовлетворил.

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