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Общество24 августа 2021 11:00

Суд признал незаконным контракт на ремонт моста в Байкальске

Его провели без конкурентных процедур, ссылаясь на режим ЧС из-за подтопления
Анастасия КУРЕНОВА
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Суд признал незаконным контракт на ремонт моста в Байкальске

Суд признал незаконным контракт на ремонт моста в Байкальске

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Слюдянского района выявила факт того, что в Байкальске контракт на ремонт моста через реку Харлахта был проведен без конкурентных процедур, ссылаясь на срочность и-за введенного режима ЧС. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Установлено, что договор заключен с единственным поставщиком со ссылкой на режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с подтоплением на территории Байкальского муниципального образования в июле 2019 года. Вместе с этим, закупка проведена спустя 18 месяцев после введения режима ЧС, когда потребность в экстренном и неотложном проведении работ уже отпала и заказчик располагал достаточным времени для подготовки и проведения торгов, - рассказали в ведомстве.

Региональная прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском о признании контракта на ремонт моста в Байкальске незаконным.

Арбитражный суд иск удовлетворил.

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