Летевший из Москвы в Иркутск самолет благополучно приземлился после разгерметизации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне в самолете, который летел из Москвы в Иркутск сработала сигнализация о разгерметизации салона. Экипажем было принято решение о снижении. Об этом сообщают в соцсетях уральской транспортной прокуратуры.

- В 20:26 воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту Иркутска, - рассказали в ведомстве.

На рейс Москва-Иркутск было зарегистрировано 126 пассажиров, из них 14 - дети. На борту боинга в момент посадки находилось 17 пассажиров.

Сургутская транспортная прокуратура проведет проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самолет экстренно сел в Братске из-за плохого самочувствия пассажирки. Женщину с рейса Магадан-Новосибирск госпитализировали в больницу. (подробности)