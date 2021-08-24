В Усолье полицейские нашли якобы украденный у пенсионера рюкзак в ячейке супермаркета Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Усолье-Сибирском в полицию обратился пенсионер, который сообщил, что у него украли рюкзак, где лежали паспорт и документы на квартиру. Позже двое сотрудников обнаружили вещи пожилого мужчины в одном из магазинов города. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По словам мужчины, придя в супермаркет, он оставил в ячейке для хранения вещей рюкзак. Выйдя из магазина, житель города Усолье-Сибирское оставленных вещей не обнаружил и предположил, что вещи похищены злоумышленниками, - рассказали в ведомстве.

В тот же день полицейские вернули владельцу найденный рюкзак с документами.

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