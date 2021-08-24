Семимесячная девочка выпала из машины по вине пьяного водителя без прав в Нижнеудинске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнеудинске пьяный мужчина за рулем Жигулей наехал на бордюр, из-за чего семимесячная девочка выпала из машины. Ей и 32-летней пассажирке понадобилась помощь медиков. Водитель скрылся с места аварии. Однако, полицейские быстро нашли виновника ДТП и задержали. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- Установлено,что мужчина не имеет водительского удостоверения, а транспорт, которым он управлял, не зарегистрирован в ГИБДД. Страховой полис и документы на авто отсутствовали. Кроме этого, проведенное освидетельствование показало, что задержанный пьян. Его результат в 7 раз превысил допустимую норму паров спирта в выдыхаемом воздухе, - рассказали в ведомстве.

В отношении 33-летнего нарушителя составлено 6 административных протоколов, суммарная сумма штрафов за которые составила 7 600 рублей. Помимо этого, за вождение в нетрезвом виде и оставление места ДТП судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на 18 суток.

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