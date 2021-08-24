Две девушки напали на таксиста с камнем, чтобы обворовать в Иркутской области Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Боханском районе две девушки 16-ти и 19-ти лет признаны виновными в разбое с применением насилия. 16 апреля этого года подруги договорились совершить преступление, чтобы подзаработать. Согласно плану каждая из них должна была выполнять свою роль. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Вызвав такси они проследовали в район маслозавода в поселке Бохан, где после остановки совершили нападение на мужчину, ударив несколько раз камнем по голове. Девушки не смогли ничего похитить, несовершеннолетняя скрылась с места преступления, а её подругу поймал пострадавший водитель и доставил в отдел полиции, - рассказали в ведомстве.

Боханский районный суд признал подруг виновными и назначил каждой по три года условно с испытательным сроком 4 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семимесячная девочка выпала из машины по вине пьяного водителя без прав в Нижнеудинске. Ребенку и его матери понадобилась помощь медиков. (подробности)

В Усолье полицейские нашли якобы украденный у пенсионера рюкзак в ячейке супермаркета. Мужчина поблагодарил сотрудников за возвращение имущества. (подробности)