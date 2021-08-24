Сотрудники ГИБДД ловят мотоциклистов-нарушителей в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Инспекторы ГИБДД Иркутской области проводят рейды по выявлению нарушений на дорогах. Сегодня, также 27 и 28 августа проверяют водителей мототранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мотоцикл - это один из наиболее опасных видов транспортных средств. Только в августе текущего года в регионе зарегистрировано 26 аварий с участием двухколесного транспорта, в которых пострадали 30 мотоциклистов и их пассажиров, 9 из них –дети, - рассказали подробности в ведомстве.

Так, в поселке Шумский Нижнеудинского района произошла авария, в которой погиб 46-летний мотоциклист.

Сотрудники ГАИ предупреждают, что часто в аварии попадают подростки за рулем мотоцикла. Двухколесный транспорт в подарок получают от родителей, которые забывают, что ребенку предстоит выучиться на права. Так и получается, что ребенок, не обладая знаниями и навыками управления мотоциклом, попадают в несчастные случаи.

Напомним, получить водительское удостоверение с правом управления мототранспортом можно лишь с 16 лет.

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