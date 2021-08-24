На три дня перекроют движение на участке дороги Речной порт – Чекановский в Братске Фото: Олег УКЛАДОВ

Внимание, автомобилисты! В Братске с 27 августа будет перекрыто движение на участке дороги Речной порт – Чекановский. Там пройдет ремонт тепловой сети. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

- На участке автодороги Речной порт – Чекановский с 18.00 27.08.2021 до 06.00 30.08.21 будет перекрыт проезд в районе железнодорожного моста до перекрестка с улице Мира, - рассказали в сообщении на сайте администрации.

Таким образом, на участке ремонтные работы продлятся три дня. Объехать место ремонта можно будет через поселок Строитель.

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