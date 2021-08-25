Объем незаконных рубок леса в Иркутской области сократился на 59% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области отметили снижение объема нелегальных рубок леса на 59% за семь месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество рубок стало меньше на 48%. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Показатели по сокращению объемов и количества незаконных рубок в регионе являются наилучшими значениями за последние пять лет. В 2016 году объем незаконных рубок составлял 1,1 миллиона кубометров. При этом площадь зоны мониторинга пять лет назад была на треть меньше, чем в текущем году, - рассказали на официальном сайте правительства.

Такой положительный результат связывают с увеличением проверочных мероприятий со стороны лесничеств, а также с расширением межведомственного взаимодействия в сфере предупреждения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства.

За первый полгода 2021 проведено 14 848 проверочных мероприятий. Выявлено 742 лесонарушения, к уголовной ответственности привлечено 296 лиц.

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