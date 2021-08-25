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Происшествия25 августа 2021 5:25

Представившись прокурорами, мошенники обманули жителя Тайшета почти на 300 тысяч рублей

Ну а перед этим ему позвонили лжесотрудники банка
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Представившись прокурорами, мошенники обманули жителя Тайшета почти на 300 тысяч рублей

Представившись прокурорами, мошенники обманули жителя Тайшета почти на 300 тысяч рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники продолжают удачно обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На этот раз на удочку аферистов попался 29-летний житель Тайшета. Позвонив ему, преступники представились сотрудниками банка и прокуратуры.

Итак, сначала мужчине позвонила лжесотрудница банка. Она рассказала, что кто-то пытается перевести деньги с его счетов, и убедила продиктовать данные о себе и своих платежных картах. Узнав, что мужчина пользуется услугами нескольких банков, она заявила, что все его счета в разных банках якобы объединены в один «лицевой счет», деньги на котором нужно срочно спасать. Кроме того, она уговорила мужчину принять участие в выдуманной операции по задержанию мошенников.

Ну а дальше доверчивому сибиряку поступил звонок с номера, указанного на официальном сайте Прокуратуры Приангарья. Звонивший представился одним из руководителей ведомства, попросил сравнить номер абонента с указанным на сайте и убедил жителя Тайшета в необходимости выполнять все требования «банкиров», пригрозив уголовной статьей за отказ в содействии или разглашении диалога.

- Аферисты потребовали оформить кредиты и через банкомат перевести деньги на различные номера сотовых телефонов, назвав их «банковские ячейки», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сибиряк отправил им 290 тысяч рублей.

Когда обманутый начал сомневаться в этой истории, лжебанкиры отправили ему ненастоящие справки о переводе денег на «ячейки» и пообещали компенсацию за причиненные неудобства. Деньги, конечно, так и не вернулись. По этому факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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