Еще 399 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

25 августа в Иркутской области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 399 жителей. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 95 781. Об этом сообщают в региональном Оперштабе по коронавирусу.

- За сутки в больницах стало меньше на 158 пациентов меньше. 2467 зараженных все еще продолжают бороться с вирусом в больницах области, - рассказали в ведомстве.

Еще 436 человек, больных коронавирусом, справились с болезнью. Так, общее количество выздоровевших возросло до 81 240. К сожалению, были и летальные случаи - за сутки от COVID-19 умерло 18 пациентов, в общем - 4469. От иных заболеваний, не связанных с коронавирусом, умерло 414 человек.

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