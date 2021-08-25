Сумку с килограммом наркотиков нашли у пассажиров из Узбекистана в аэропорту Иркутска, Фото: Иркутская таможня

Иркутские таможенники в международном аэропорту нашли в багаже двух пассажиров из городов Ташкент и Намаган республики Узбекистан растительную смесь весом больше килограмма, содержащую наркотическое вещество. Об этом корреспонденту "КП"-Иркутск" сообщает главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью

Иркутской таможни Татьяна Красавина.

- В дорожных сумках граждан таможенники, в том числе, с применением служебных собак, обнаружили полиэтиленовые пакеты, в которых находилась растительная масса желто-зеленого цвета в виде сухих стеблей и плодов. Таможенная экспертиза идентифицировала изъятый товар как фрагменты надземных частей растения рода Гармала. А растительная смесь содержит в себе наркотическое вещество, - рассказали в Иркутской таможне.

Оборот этого наркотика в России ограничен, в отношении него установлены особые меры контроля. Владельцы пакетов со смесью не имели при себе документы, которые подтверждают наличие у мужчин медицинских показаний для применения вещества.

Иркутская таможня рассматривает вопрос о привлечении пассажиров к ответственности.

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