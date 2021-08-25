Выплаты 5 и 10 тысяч рублей получили 282 пострадавших от подтопления иркутянина Фото: Александр ГЛУЗ

282 пострадавших в июне от подтопления иркутянина получили единовременную выплату. Заявление подавали жители СНТ в районе поселка имени Горького и прилегающих к нему садоводств, а также в районе Плишкинского тракта и пади Грязнуха. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

– Из-за затопления у людей произошло настоящее бедствие – пропал урожай, было повреждено имущество. Поэтому приняли решение оказать в том числе и финансовую помощь. Сейчас в Иркутске продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Люди, которые пострадали от природных катаклизмов в августе, также получат выплаты, - рассказали в ведомстве.

Так, жители Иркутска за поврежденные или уничтоженные сельскохозяйственные растения получили выплату в 10 тысяч рублей, за утрату или повреждение имущества первой необходимости – 50 тысяч рублей. Из резервного фонда города на финансовую поддержку выделено 4,8 миллиона рублей.

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