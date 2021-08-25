Бастрыкин взял на контроль расследование о падении металлического шара на 4-летнюю девочку в Иркутске. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела, которое было возбуждено после того, как в одном из скверов Иркутска на 4-летнюю девочку упал декоративный металлический шар. Ребенок попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой и телесными повреждениями. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России.

- По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), - рассказали в ведомстве.

Следователи установили, что металлическая конструкция была установлена в 2016 году и не была закреплена должным образом. Виновные в произошедшем устанавливаются.

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