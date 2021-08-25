Стало известно какие алименты платят звезды бывшим женам Фото: Борис КУДРЯВОВ

Судебное разбирательство из-за алиментов между Павлом и Аланой Мамаевыми в самом разгаре. Они развелись после восьми лет брака. Мамаева обвинила футболиста в изменах и маленькие, по её словам, алименты: сначала 12 тысяч рублей, а позже — 30 тысяч рублей.

NEWS.ru выяснил, сколько денег получают звездные бывшие жёны.

По последней информации, суд может взыскать с Мамаева четверть его дохода. На суде, который состоится в день рождения футболиста, 17 сентября, сторона Мамаевой будет требовать улучшения жилищных условий для детей и определения соразмерных алиментов.

Что касается других знаменитостей, переживших развод, Иван Телегин, нападающий «Авангарда» ежемесячно платит Пелагее около 900 тысяч рублей в месяц. Сумма привязана к контракту хоккеиста, но может увеличиваться в зависимости от различных бонусов и призовых.

В свою очередь эстрадный певец Стас Пьеха выплачивает сыну Пете по 350 тысяч рублей алиментов. Также звездный отец берет на себя траты за обучение ребёнка, покупает игрушки и одежду. Сам певец рассказывал, что переводит экс-супруге и сыну около 500 тысяч рублей ежемесячно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четверым взрослым грозит до 10 лет колонии за то, что избили 12-летнего мальчика, защищавшего деда. Пострадавшего мальчика из Бурятии уже наградили следователи. (подробности)

В Иркутске 4-летняя девочка, на которую в сквере упал декоративный металлический шар, попала в реанимацию. Возбуждено уголовное дело. (подробности)

Ждать ли в Иркутске в сентябре жару, как сейчас на Урале, рассказали синоптики. Погода в сентябре в Иркутске может быть разной, но бабье лето гарантируют. (подробности)