Эксперт рассказал, зачем россияне скупают валюту

Эксперт рассказал зачем россияне скупают доллары Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Россияне покупают доллары и евро из-за неопределённости в российской экономике. Такую причину роста интереса людей к валюте назвал в беседе с NEWS.ru доктор экономических наук Игорь Николаев.

- Высокий уровень неопределённости в российской экономике сохраняется. Люди страхуются в такой период, они хотят куда-то вложиться. Далеко не у всех россиян, но у немалой части за период пандемии появились свободные рублёвые средства. Люди, которые привыкли тратить деньги на международный туризм, были в этих тратах существенно ограничены в последние полтора года. Отсюда для таких людей выход — прикупить валюту, тем более что её курс держится на достаточно высоком уровне, — заявил Николаев.

То есть помимо неопределенности россиян причиной для скупки валюты стала вынужденная экономия и накопившиеся средства. К слову, европейская валюта становится популярнее, хотя и доллар сохраняет свои позиции.

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